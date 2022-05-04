Американский пилот IndyCar рассказал, как ему отказали в выступлениях за «Хаас»

Американский гонщик Александер Росси, выступающий в IndyCar, рассказал, как ему однажды отказали в «Хаасе».

«Было несколько разговоров, а затем в Монце 2015 года, не говоря ни слова, руководство заявило, что я им не интересен: «Мы не считаем, что американцы подходят для участия в Формуле-1 на данный момент, и вам лучше уйти и идти своим путём». Вот такой был разговор. Разговоры в «Хаасе» были очень короткими и по существу.

Я ничего не хочу говорить в своё оправдание, это просто часть спорта», — приводит слова Росси Motorsport Week.

Напомним, в настоящее время продолжаются разбирательства между командой Формулы-1 «Хаас» и её бывшим титульным спонсором «Уралкалий» в связи с требованием компании Дмитрия Мазепина о возврате $ 13 млн.