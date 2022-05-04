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Зак Браун: Норрис является самым талантливым пилотом в Формуле-1

Зак Браун: Норрис является самым талантливым пилотом в Формуле-1
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Босс «Макларена» Зак Браун считает, что пилот его команды Ландо Норрис может противостоять любому в Формуле-1, и настаивает на том, что молодой британец созрел для своей первой победы в Гран-при.

«Он, на мой взгляд, так же хорош, как и все в Формуле-1. Невероятно быстр. Но в Формуле-1 много быстрых гонщиков. Думаю, больше всего меня впечатляет то, как мало ошибок совершает Ландо. И его ошибки незначительны: нарушения границ трассы или ошибки с блокировкой колес на торможении. Мы крайне редко видим, чтобы после ошибки его машина врезалась в барьеры, или чтобы он ошибся в повороте, промазав мимо траектории из-за того, что находился под давлением.

Что касается чистого природного таланта, я думаю, что у него его столько, сколько ни у кого в Формуле-1, он самый талантливый», — приводит слова Брауна F1i.

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