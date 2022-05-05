Элканн: переход от конкурентоспособности к победам в чемпионате сродни полёту на Луну

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался по поводу успешного старта команды в Формуле-1.

«Мы говорили, что будем конкурентоспособными – так и есть. Переход от конкурентоспособности к победам в чемпионате сродни полёту на Луну или Марс. Это чрезвычайно трудно.



Мы хорошо понимаем, что титулы выигрываются и проигрываются в последней гонке, на последнем круге. Какие-то переменные мы контролируем, но многие – нет. Поэтому Формула-1 – настолько захватывающий вид спорта. Нас в «Феррари» вдохновляет этот вызов», — приводит слова Элканна Racingnews365.

Ранее Элканн рассказал, что пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс должны работать вместе и хороший старт сезона связан именно с этим.