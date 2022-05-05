В «Уильямсе» рассказали, как на Албона повлиял год без гонок

Руководитель команды «Уильямс» Йост Капито считает, что год, который пилот Александер Албон провёл без Формулы-1, помог ему стать лучше.

«Алекс фантастически освоился. Я думаю, это лучшее, что могло случиться с командой. Но я недооценивал то, что он приобрел, проведя год вне Формулы-1.

Когда он работал с Ред Булл, он присутствовал на большинстве гонок, и он видел, как взаимодействуют гонщик и команда, а затем, когда он был в команде, он видел, как пилоты могут влиять на команду. Он видел после собраний, что происходило в команде, и извлёк из этого большую пользу.

Он очень умный парень, поэтому он многому научился. Я думаю, это улучшило его способность требовать чего-то от команды и добиваться этого, потому что он знает, как обращаться к команде, он видел разные способы обращения гонщиков к команде и то, как их поддерживали. Так что он многому научился», — приводит слова Капито Grandprix247.