В «Уильямсе» рассказали, как на Албона повлиял год без гонок

Руководитель команды «Уильямс» Йост Капито считает, что год, который пилот Александер Албон провёл без Формулы-1, помог ему стать лучше.
«Алекс фантастически освоился. Я думаю, это лучшее, что могло случиться с командой. Но я недооценивал то, что он приобрел, проведя год вне Формулы-1.
Когда он работал с Ред Булл, он присутствовал на большинстве гонок, и он видел, как взаимодействуют гонщик и команда, а затем, когда он был в команде, он видел, как пилоты могут влиять на команду. Он видел после собраний, что происходило в команде, и извлёк из этого большую пользу.
Он очень умный парень, поэтому он многому научился. Я думаю, это улучшило его способность требовать чего-то от команды и добиваться этого, потому что он знает, как обращаться к команде, он видел разные способы обращения гонщиков к команде и то, как их поддерживали. Так что он многому научился», — приводит слова Капито Grandprix247.
- 5 мая 2022
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
09:40
-
00:42
- 4 мая 2022
-
23:23
-
21:54
-
20:59
-
19:49
-
18:18
-
17:23
-
16:39
-
15:41
-
14:14
-
13:12
-
12:05
-
11:16
-
10:35
-
09:35
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
-
14:52
-
13:40
-
12:54
-
12:02
-
11:01
-
09:38
-
00:34