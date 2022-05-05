В «Мерседесе» снизили массу переднего антикрыла

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» привезла на Гран-при Майами новое переднее антикрыло, которое легче предыдущей на 3 килограмма. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Немецкий коллектив продолжает бороться с дельфинированием и пытается сократить отставание от лидеров чемпионата.

Стоит отметить, что «Мерседесе» изменили регулируемую часть закрылков для снижения сопротивления: в частности, уменьшен угол наклона в той части, которая идет от носа до опорных кронштейнов. Также изменена форма верхнего закрылка, что позволяет сэкономить массу болида.

Гран-при Майами состоится в ближайшие выходные. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).