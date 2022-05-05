Феттель вновь привлёк внимание к экологическим проблемам

Во время мероприятия для болельщиков, посвященного открытию Гран-при Майами, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сделал заявление, надев футболку с надписью «Майами 2060: первый Гран-при под водой. Действуйте сейчас, иначе вам придется плавать».

«Трасса выглядит захватывающе, и, очевидно, это новое место, так что для нас это новый вызов. Да, я слышал, что там будет много народу, так что с нетерпением жду», — сказал Феттель на мероприятии.



После того как Феттель дал комментарий, ведущая Наоми Шифф похвалила четырёхкратного чемпиона мира за его смелый выбор одежды, сказав, что ей нравится футболка.

Гран-при Майами состоится в ближайшие выходные. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).