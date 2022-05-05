Зайдль — о сотрудничестве «Хааса» и «Феррари»: в Формуле-1 не должно быть «команд Б»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что так называемые «команды Б» не должны быть допущены к участию в Формуле-1.
«Хаас» заслуживает своих результатов, потому что есть правила и они их соблюдают. Но это вопрос принципа и того, какой должна быть Формула-1 в будущем. Всё, что связано с характеристиками болида, должно делаться каждой командой отдельно. Иначе это позволяет «команде Б» выступать лучше с меньшими усилиями, и ещё больше беспокоит то, что «команда А» получает выгоду. Все, что не может быть проконтролировано должным образом, должно быть запрещено», — приводит слова Зайдля RaceFans.
Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу новости о том, что сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить «Хаас» и «Феррари» на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов.
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