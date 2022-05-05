Леклер: никогда бы не сбрасывал со счетов «Мерседес»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о проблемах «Мерседеса» в нынешнем сезоне. Монегаск заявил, что никогда не стоит недооценивать эту команду.
«Я бы никогда не сбрасывал со счетов «Мерседес», это очень сильная команда, которая уже демонстрировала свою силу в прошлом. Но также правда и то, что в нынешнем сезоне у них много проблем. На их устранение потребуется какое-то время, поэтому я не знаю. Вероятно, в этом году они уже не поборются за титул. При этом я уверен, что они будут выигрывать гонки в нынешнем сезоне», — цитирует Леклера PlanetF1.
После четырёх этапов «Мерседес» занимает лишь третье место в Кубке конструкторов. Команда набрала 77 очков. Первое место занимает «Феррари», набравшая 124 очка. На втором месте — «Ред Булл» (113).
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