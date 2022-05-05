«Порше» и «Ауди» попытаются взять немецких пилотов в Формулу-1

Глава концерна «Фольксваген» Герберг Дисс рассказал о планах «Ауди» и «Порше», которые намереваются прийти в Формулу-1 в 2026 году. По словам руководителя компании, бренды будут стремиться к сотрудничеству с немецкими пилотами.
Предполагается, что «Порше» будет поставлять моторы, а «Ауди» выкупит одну из команд Формулы-1.
«Гонщик из той или иной страны может поспособствовать росту популярности Формулы-1 в своём государстве. Я думаю, что мы будем пытаться брать немецких пилотов в свои две команды. Это поможет Формуле-1 в Германии. Помимо этого, я знаю о планах по возвращению Гран-при в Германию. Это тоже будет способствовать росту популярности гонок в стране. В этом есть смысл для компании, да и для всей Германии», — цитирует Дисса итальянская версия Motorsport.
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