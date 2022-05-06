Норриc: Хэмилтону нужно дать чуть больше времени

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о неудачах «Мерседеса» и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В нынешнем сезоне он пока занимает лишь седьмое место в зачёте пилотов. Хэмилтон уступает даже своему напарнику Джорджу Расселлу.



«Я уверен, что Хэмилтон справится со сложностями. Он очень талантлив, обладает превосходными навыками. Сейчас Джордж Расселл здорово выполняет свою работу. Для меня это не является сюрпризом.



Я не думал, что Джордж будет допускать множество ошибок и находиться далеко позади Хэмилтона. Я ещё в прошлом году говорил, что Расселл будет конкурентоспособен.



Сейчас у них большой разрыв, потому что Джордж очень хорошо справляется со своими обязанностями. Конечно, неприятно проигрывать своему напарнику, особенно когда речь идёт о семикратном чемпионе мира. Но Хэмилтону нужно дать чуть больше времени. Прошло лишь несколько гонок», — цитирует Норриса Independent.

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