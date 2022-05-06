«В этом фото заключено 14 титулов». Хэмилтон встретился с легендарным игроком НФЛ

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с легендарным игроком в американский футбол, семикратным чемпионом Супербоула Томом Брэди.



«В этом фото заключено 14 титулов», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй». В начале февраля Брэди объявил о завершении карьеры, однако спустя чуть больше месяца заявил о возобновлении профессиональной деятельности.