«В этом фото заключено 14 титулов». Хэмилтон встретился с легендарным игроком НФЛ

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с легендарным игроком в американский футбол, семикратным чемпионом Супербоула Томом Брэди.
«В этом фото заключено 14 титулов», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй». В начале февраля Брэди объявил о завершении карьеры, однако спустя чуть больше месяца заявил о возобновлении профессиональной деятельности.
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