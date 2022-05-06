Леклер: я ненавидел Ферстаппена так же сильно, как и он меня

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Чем больше узнаёшь соперников, тем больше знаешь их слабые и сильные стороны и стараешься этим пользоваться. Но в картинге всё было немного по-другому. В картинге мы стремились к победе, но мы были очень молоды и относились ко всему по-другому, проявляя при этом больше эмоций, в том числе гнева. В то время я ненавидел его так же сильно, как и он ненавидел меня, но теперь мы стали старше, более зрелыми и уважаем друг друга. Мы оба осуществили мечту — выступать в Формуле-1», — приводит слова Леклера ESPN GB.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Леклер занимает первое место, имея в активе 86 очков. Ферстаппен с 59 баллами на втором месте.

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