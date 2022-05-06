Шарль Леклер получит новый двигатель на Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер в преддверии Гран-при Майами получит новый двигатель внутреннего сгорания. Об этом информирует Motorsport Italia. Кроме того, согласно источнику, «Скудерия» также привезёт во Флориду обновлённую систему ERS. Изначально «Феррари» не планировала идти на этот шаг и хотела предпринять его только к следующему Гран-при. Однако, чтобы оставаться впереди «Ред Булл», в команде приняли такое решение.



Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая. В общем зачёте пилотов Леклер занимает первое место, имея в активе 86 очков после четырёх этапов. Второе место занимает гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов лидерство удерживает «Феррари», имея на счету 124 очка. «Ред Булл» со 113 баллами занимает второе место.

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