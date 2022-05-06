Гасли: не знал, что Майкл Джордан такой большой фанат Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от встречи с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
«Это был лучший опыт в моей жизни. Меня всегда вдохновлял этот парень: его менталитет, успехи, которых он добился за время карьеры. Многие говорят, что никогда не нужно встречаться со своим кумиром, потому что есть риск остаться разочарованным. Но в моём случае всё было с точностью до наоборот. Он настоящий гений. Я был очень впечатлён.
Я не знал, что он такой большой фанат Формулы-1. Майкл знает этот спорт чуть ли не лучше, чем я. Так что было здорово поговорить с такой легендой. Очевидно, этот ужин я запомню на всю жизнь. У этих парней всегда можно многому научиться. Я имею в виду их отношение к спорту, к успеху и неудачам, да и ко многому другому. Не думаю, что в мире есть ещё кто-то, с кем бы я хотел встретиться больше, чем с ним», — приводит слова Гасли GPFans.
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