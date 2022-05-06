Формула-1. Гран-при Майами. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 6 мая, на уличной трассе в Майами состоятся пятничные тренировки пятого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Майами. Первая сессия свободной практики стартует в 21:30 мск, вторая начнётся в 0:30.
После четырёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Майами Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Майами Формулы-1
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