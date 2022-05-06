Хэмилтон и ФИА достигли компромисса. Льюис пока сохранил часть украшений

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед первой практикой Гран-при Майами снял часть украшений. Ранее 7-кратный чемпион мира выразил недовольство правилами ФИА, которые обязывают гонщиков снимать украшения перед тем, как они сядут в кокпит. Об этих правилах пилотам перед началом гоночного уик-энда напомнил гоночный директор Нильс Виттих.



Сам Хэмилтон ранее говорил, что он даже физически не может снять все украшения. Например, британец не сможет вытащить кольцо из носа.



Перед первой практикой Льюис и официальные лица FIA достигли компромисса. Хэмилтон снял серьги. Кроме того, ему дали двухдневную отсрочку, чтобы он мог удалить кольцо из носа хирургическим путём.



За первое нарушение пилоту придётся заплатить $ 50 тыс. В дальнейшем сумма будет только увеличиваться.

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