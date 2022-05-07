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ФИА подтвердила легальность конструкции днища болида «Феррари» на шинных тестах

ФИА подтвердила легальность конструкции днища болида «Феррари» на шинных тестах
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ФИА подтвердила, что «Феррари» использована легальное днище болида Карлоса Сайнса на шинных тестах после Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Motorsport. Ранее стало известно, что у ряда команд возникли подозрения в легальности днища.

Эти команды полагали, что «Феррари» использовала новое днище, что запрещено на шинных тестах. В ФИА пришли к выводу, что «Скудерия» не нарушила правила.

ФИА обратилась за разъяснением ситуации к «Феррари». Команда предоставила информацию о днище, сообщив, что замена на болиде была связана с повреждениями, которые машина получила в ходе сессии. Сайнс на самом деле использовал днище более старой спецификации, которое уже команда устанавливала в ходе нынешнего сезона.

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