Расселл — лучший на 2-й практике Ф-1 в Майами, Сайнс разбил машину, Ферстаппен без времени
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На Международном автодроме в Майами (США) завершилась вторая свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат показал пилот Mercedes AMG F1 Джордж Рассел.
Второе место занял лидер зачёта пилотов Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Третье место занял гонщик Red Bull Серхио Перес. Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял четвёртое место.
Валттери Боттас не принял участия в практике после аварии в первой сессии. Машину Макса Ферстаппена успели восстановить, но после выезда на трассу на болиде загорелись задние тормоза с правой стороны и голландец вернулся в боксы. Карлос Сайнс разбил машину.
Гран-при Майами. Свободная практика 1
- Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.938
- Шарль Леклер («Феррари») + 0.106
- Серхио Перес («Ред Булл») +0.212.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.241.
- Фернандо Алонсо («Альпин») + 0.434.
- Ландо Норрис («Макларен») + 0.597.
- Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.609.
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0.922.
- Эстебан Окон («Альпин) +0.923.
- Кевин Магнуссен («Хаас») +0.983.
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.026.
- Даниэль Риккардо («Макларен») +1.270.
- Юки Цунода («Альфа Таури») +1.455.
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.322.
- Мик Шумахер («Хаас») +1.649.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.693
- Алекс Албон («Уильямс») +1.772.
- Николас Латифи («Уильямс») +2.975.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени
- Валттери Боттас («Альфа Ромео») — без времени
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