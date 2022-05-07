Ферстаппен: невероятно болезненный день, у нас ноль информации

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал многочисленные проблемы на пятничных тренировках Гран-при Майами Формулы-1. Первую сессию голландец завершил досрочно после контакта с отбойником, а во второй на его болиде возникли проблемы с гидравликой.



«Это невероятно болезненный день. Особенно здесь, когда ты хочешь узнать новую трассу. А я проехал всего четыре или пять кругов. Теперь у нас ноль информации касательно работы моей машины здесь», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Гран-при Майами Формулы-1. Свободная практика 2



1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.938

2. Шарль Леклер («Феррари») + 0.106

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.212.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.241.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») + 0.434.

6. Ландо Норрис («Макларен») + 0.597.

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.609.

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0.922.

9. Эстебан Окон («Альпин) +0.923.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.983.

11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.026.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.270.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.455.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.322.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1.649.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.693

17. Алекс Албон («Уильямс») +1.772.

18. Николас Латифи («Уильямс») +2.975.

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — без времени