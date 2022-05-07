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Ферстаппен: невероятно болезненный день, у нас ноль информации

Ферстаппен: невероятно болезненный день, у нас ноль информации
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал многочисленные проблемы на пятничных тренировках Гран-при Майами Формулы-1. Первую сессию голландец завершил досрочно после контакта с отбойником, а во второй на его болиде возникли проблемы с гидравликой.

«Это невероятно болезненный день. Особенно здесь, когда ты хочешь узнать новую трассу. А я проехал всего четыре или пять кругов. Теперь у нас ноль информации касательно работы моей машины здесь», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Гран-при Майами Формулы-1. Свободная практика 2

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.938
2. Шарль Леклер («Феррари») + 0.106
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.212.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.241.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») + 0.434.
6. Ландо Норрис («Макларен») + 0.597.
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.609.
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0.922.
9. Эстебан Окон («Альпин) +0.923.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.983.
11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.026.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.270.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.455.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.322.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1.649.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.693
17. Алекс Албон («Уильямс») +1.772.
18. Николас Латифи («Уильямс») +2.975.
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — без времени

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