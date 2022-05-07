Майкл Андретти встретился с президентом ФИА и верит, что его команда получит место в Ф-1

Знаменитый американский гонщик Майкл Андретти в пятницу, 6 мая, провёл рабочую встречу с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулаймом, на которой обсудил потенциальный приход «Андретти» в Формулу-1 в качестве 11-й команды. По итогам встречи Андретти считает, что ФИА скорее поддерживает инициативу американцев.



«Думаю, он поддерживает нас. Нужно всё сделать в рамках крупного процесса. Он сказал, что поддерживает этот процесс. Впереди ещё длинный путь. Не хочу говорить слишком много, они тоже не хотят. Но есть позитивные вещи.



Мы тратим деньги на то, чтобы всё завертелось, потому что верим, что получим место. Мы рискуем, но риск того стоит. Так что мы нанимаем людей и так далее.



10 команд — неправильное число для Формулы-1. В 2025 году будет новый Договор согласия. „Ред Булл“ владеет двумя командами — если они скажут, что уходят, то останется 16 машин. А ты не можешь проводить гонку с 16 автомобилями: ты обязан, чтобы их было не меньше 18. На мой взгляд, Ф-1 и ФИА получат рычаг воздействия на команды, если добавят дополнительные», — приводит слова Андретти Motorsport.