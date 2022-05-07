Хэмилтон: ощущения от машины похожи на прежние, у нас ещё остаётся дельфинирование

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Майами Формулы-1.



«Сегодня лишь практика, все занимаются разными вещами, не показывая истинного темпа, так что мы не витаем в облаках. У меня ощущения от машины похожи на прежние, но мы выглядим быстрее и, определённо, прибавили в плане мест в протоколе. У нас ещё остаётся дельфинирование, мы его не устранили, но мы улучшаем машину.



Гонка обещает стать сложной, особенного из-за перегрева шин, да и пилотам тут очень жарко — уже сегодня я потерял пару килограммов. Жара немного напоминает мне о выступлениях в Малайзии — Куала-Лумпур всё ещё номер один в плане жары, дальше идёт Сингапур и вот теперь Майами.



Из сегодняшнего дня можно извлечь позитивные моменты. Джордж смотрелся здорово, команда пробует на наших машинах много разных вещей, так что мы всё объединим и, надеюсь, сделаем ещё один шаг вперёд завтра», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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