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Карлос Сайнс отреагировал на то, что разбил свой болид во второй практике Гран-при Майами

Карлос Сайнс отреагировал на то, что разбил свой болид во второй практике Гран-при Майами
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о второй практике Гран-при Майами, во время которой он попал в аварию, потеряв управление в одном из поворотов и разбив болид.

«Я рано завершил сессию, но бессмысленно зацикливаться на этом. Чувствую, что машина была конкурентоспособной, и я уверен, что мы сможем показать хорошие результаты. Извинения механикам за дополнительную работу. Мы полностью сосредоточимся на завтрашнем дне и гонке», — написал Сайнс в своих социальных сетях.

Напомним, третья свободная практика состоится сегодня, 7 мая. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Сегодня же пройдёт квалификация. Её старт — в 23:00 мск.

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