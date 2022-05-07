Босс «Макларена» отреагировал на слухи о продаже его команды «Ауди»

Босс команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун опроверг продолжающиеся слухи относительно того, что «Ауди» может купить его гоночный коллектив, признав при этом факт наличия переговоров между обеими сторонами.

«Нет, нет. Наши акционеры привержены «Макларену». Да, у нас были переговоры с «Ауди», но мы не станем продавать им нашу команду. Мы строим планы на будущее, а наши дела идут хорошо.

Акционеры вкладывают значительные средства, чтобы дать нашей команде ресурсы, необходимые для того, чтобы вернуться на передовую, и с коммерческой точки зрения у нас всё хорошо. Мы не заинтересованы в такой сделке», — приводит слова Брауна издание Motorsport.

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