Хэмилтон высказался о возможном запрете своего участия в гонках в случае ношения украшений

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в ходе Гран-при Майами поделился мыслями о недавнем предписании Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно ношения украшений пилотами во время соревнований.



«Мне кажется, что есть более важные вещи, на которые следовало бы обратить внимание. Что будет, если мне откажут в возможности выйти на старт? У нас есть резервный гонщик. И в любом случае в этом городе есть чем заняться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон сейчас занимает седьмое место, имея в активе 28 очков.

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Ранее стало известно, какие штрафы будут вынуждены заплатить пилоты «Королевских гонок» в случае нарушения предписания ФИА о ношении украшений во время заездов.