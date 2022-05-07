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«Их было много». Льюис Хэмилтон отреагировал на колкие высказывания в свой адрес

«Их было много». Льюис Хэмилтон отреагировал на колкие высказывания в свой адрес
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Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон поделился мнением о колких высказываниях в свой адрес, которые периодически получал в ходе нынешнего сезона «Королевских гонок».

«Честно говоря, я не слушаю все эти глупые комментарии. Хотя было и занимательно наблюдать за тем, как они появлялись. Их было довольно много, и они были неуважительными. Но всего этого и следовало ожидать. Я знаю, кто я такой. Знаю, что делаю. И я люблю то, что делаю. Да, «Мерседес» переживает трудные времена. Мы начали сезон не так, как хотелось бы. Но я буду продолжать делать всё возможное, чтобы продолжать бороться», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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