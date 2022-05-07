Баттон объяснил, почему ФИА правильно требует от Хэмилтона и остальных убрать украшения

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон прокомментировал последние действия ФИА и нового гоночного директора Ф-1 Нильса Виттиха, которые стали тщательнее проверять отсутствие у гонщиков каких-либо металлических украшений, а также использование исключительно омологированного нижнего белья, а не обычных трусов и маек.
«Вообще-то это не что-то новое. Так что я не согласен, что это какой-то нонсенс. Я никогда не надевал нижнее бельё под гоночный костюм, потому что оно возгораемое. И это всегда было прописано в правилах: на надевайте трусы и не используйте пирсинг или что-то ещё металлическое на теле. Не думаю, что они очень серьёзно поднажали в плане правил. Но сейчас они внезапно занялись этой темой.
Речь не только о происходящем на трассе. Когда маршалы снимают с тебя шлем, то им будет неприятно, если они причинят тебе боль, задев ухо. Или когда тебя транспортируют в больницу и нужно сделать рентген или томографию, то у тебя на лице не должно быть ничего металлического», — приводит слова Баттона GPFans.
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