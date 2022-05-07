Боттас объяснил жёсткую аварию на первой тренировке Гран-при Майами

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал аварию на первой пятничной тренировке Гран-при Майами, из-за которой он пропустил вторую сессию.
«Раздражает пропустить большую часть дня, но впереди ещё длинный уик-энд. К сожалению, я слегка заехал на грязную часть трассы и потерял зад машины. А когда такое случается, то ты уже не можешь восстановить контроль над болидом. Были повреждены выхлопная система и турбина, так что было невозможно отремонтировать машину ко второй тренировке. Это значит, что нам нужно максимизировать оставшийся час практики.
К счастью, команда добилась хорошего прогресса с Чжоу, и похоже, что выбранное направление настроек, с учётом внесённых на вторую сессию изменений, оказалось верным.
Что касается моих ощущений от трассы, то она весёлая: техничная, непростая, но здесь приятно пилотировать, а с извилистой секцией в конце круга трудно справиться. Думаю, авторы проекта проделали хорошую работу, должно быть несколько возможностей для обгона, так что, надеюсь, гонка будет весёлой», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».
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