Хорнер высказался о будущем Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой истекает в конце нынешнего сезона.



«Он отлично справляется со своей задачей. В команде все им довольны. Если бы нам пришлось принять решение сегодня, конечно, мы бы хотели продлить с ним контракт. Учитывая его выступление это не составило бы никакого труда», — приводит слова Хорнера The Athletic.

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Перес в настоящее время занимает третье место. После четырёх Гран-при в активе Серхио 54 очка. Возглавляет рейтинг с 86 баллами гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами: