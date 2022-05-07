Хорнер высказался о будущем Переса в «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой истекает в конце нынешнего сезона.
«Он отлично справляется со своей задачей. В команде все им довольны. Если бы нам пришлось принять решение сегодня, конечно, мы бы хотели продлить с ним контракт. Учитывая его выступление это не составило бы никакого труда», — приводит слова Хорнера The Athletic.
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Перес в настоящее время занимает третье место. После четырёх Гран-при в активе Серхио 54 очка. Возглавляет рейтинг с 86 баллами гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
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