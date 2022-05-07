Перес показал лучшее время в третьей практике в Майами, Хэмилтон — 15-й
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На Международном автодроме Майами (США) состоялась третья свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат в ходе тренировки показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал 15-м.
Гран-при Майами. Третья свободная практика
- Серхио Перес («Ред Булл») — 1:30.304
- Шарль Леклер («Феррари») + 0.194
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0.345
- Фернандо Алонсо («Альпин») + 0.732
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 0.745
- Мик Шумахер («Хаас») + 0.746
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 0.868
- Кевин Магнуссен («Хаас») + 0.923
- Алекс Албон («Уильямс») + 1.197
- Ландо Норрис («Макларен») + 1.290
- Юки Цунода («Альфа Таури») + 1.355
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.361
- Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.424
- Валттери Боттас («Альфа Ромео») + 1.581
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1.586
- Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.597
- Джордж Расселл («Мерседес») + 1.620
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») + 1.747
- Николас Латифи («Уильямс») + 2.072
- Эстебан Окон («Альпин») — без времени
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