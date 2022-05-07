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Перес показал лучшее время в третьей практике в Майами, Хэмилтон — 15-й

Перес показал лучшее время в третьей практике в Майами, Хэмилтон — 15-й
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На Международном автодроме Майами (США) состоялась третья свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат в ходе тренировки показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал 15-м.

Гран-при Майами. Третья свободная практика

  1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:30.304
  2. Шарль Леклер («Феррари») + 0.194
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0.345
  4. Фернандо Алонсо («Альпин») + 0.732
  5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 0.745
  6. Мик Шумахер («Хаас») + 0.746
  7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 0.868
  8. Кевин Магнуссен («Хаас») + 0.923
  9. Алекс Албон («Уильямс») + 1.197
  10. Ландо Норрис («Макларен») + 1.290
  11. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1.355
  12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.361
  13. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.424
  14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») + 1.581
  15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1.586
  16. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.597
  17. Джордж Расселл («Мерседес») + 1.620
  18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») + 1.747
  19. Николас Латифи («Уильямс») + 2.072
  20. Эстебан Окон («Альпин») — без времени
Формула-1 2022. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 3
07 мая 2022, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:30.304
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.194
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.345
Комментарии
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