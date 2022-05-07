Перес показал лучшее время в третьей практике в Майами, Хэмилтон — 15-й

На Международном автодроме Майами (США) состоялась третья свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат в ходе тренировки показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал 15-м.

Гран-при Майами. Третья свободная практика