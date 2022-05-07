Окон не выступит в квалификации Гран-при Майами из-за аварии во время практики

Пресс-служба команды «Альпин» сообщила, что французский пилот Эстебан Окон не выступит в квалификации Гран-при Майами. Ранее спортсмен попал в аварию, из-за чего он не смог до конца довести третью практику.



Сообщается, что команде не удалось вовремя заменить повреждённое шасси. Таким образом, болид пилота не готов к квалификации. Что касается самого Эстебана, то с ним всё в порядке. Он намеревается выступить в гонке.



Квалификация Гран-при Майами начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию.



После четырёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.

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