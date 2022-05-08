Леклер прокомментировал завоевание поула на Гран-при Майами
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Майами. Монегаск взял поул-позишен по итогам квалификации. Вторым стартует его напарник Карлос Сайнс, а третий результат в квалификации показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
«Прошлый гоночный уик-энд не был для меня удачным. Я допустил ошибку во время гонки. Но сегодня всё сложилось хорошо. Мы стартуем с поула, нам нужно хорошо сделать работу завтра.
«Ред Булл» очень быстрый на прямых. А мы быстры в поворотах. Это будет плотная гонка», — цитирует Леклера Sky Sports.
Леклер является лидером общего зачёта пилотов в нынешнем сезоне Формулы-1.
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