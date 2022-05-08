Алонсо ждал штрафа Сайнсу за блокировку. Судьи решили не расследовать эпизод

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что его соотечественник Карлос Сайнс испортил ему быстрый круг во втором сегменте квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Из-за этого Алонсо не пробился в третий сегмент и занял 11-е место.
«Да, «Феррари» уничтожила мой круг. С 11-го по 16-й повороты впереди меня была «Феррари». Место в топ-10 должно было быть нашим», — сказал Алонсо по радио сразу после конца сегмента.
В интервью после квалификации испанец добавил: «Думаю, завтра будет много сейфти-каров и возможностей. Посмотрим, как много штрафных позиций получит «Феррари», хотя, думаю, мы в любом случае будем стартовать 11-ми».
Вопреки ожиданиям Алонсо, ещё во время квалификации стюарды постановили, что возможная блокировка со стороны Сайнса не требует дальнейшего расследования.
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