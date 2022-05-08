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Алонсо ждал штрафа Сайнсу за блокировку. Судьи решили не расследовать эпизод

Алонсо ждал штрафа Сайнсу за блокировку. Судьи решили не расследовать эпизод
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что его соотечественник Карлос Сайнс испортил ему быстрый круг во втором сегменте квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Из-за этого Алонсо не пробился в третий сегмент и занял 11-е место.

«Да, «Феррари» уничтожила мой круг. С 11-го по 16-й повороты впереди меня была «Феррари». Место в топ-10 должно было быть нашим», — сказал Алонсо по радио сразу после конца сегмента.

В интервью после квалификации испанец добавил: «Думаю, завтра будет много сейфти-каров и возможностей. Посмотрим, как много штрафных позиций получит «Феррари», хотя, думаю, мы в любом случае будем стартовать 11-ми».

Вопреки ожиданиям Алонсо, ещё во время квалификации стюарды постановили, что возможная блокировка со стороны Сайнса не требует дальнейшего расследования.

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