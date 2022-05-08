Сайнс: я отыгрался после вчерашней серьёзной аварии

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.
«Я несколько отыгрался после вчерашней серьёзной аварии. Было нелегко восстановить уверенность на столь сложной трассе, как в Майами, но я сохранял хладнокровие до третьего сегмента. Я сумел проехать пару хороших кругов — да, недостаточных для поул-позишен, но если учитывать, с чего я начал, то я приму такой результат.
Завтрашний день обещает стать интересным — с учётом всего, что происходило в этот уик-энд. Я вчера не проехал длинных серий кругов, так что только завтра впервые почувствую работу машины с полным баком. Будет непросто, но в то же время я уверен в машине, она здесь хорошо управляется, так что мы можем выполнить хорошую работу», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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