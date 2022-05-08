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«Мы озадачены». Расселл не понимает, почему стал 12-м после быстрейшего времени в пятницу

«Мы озадачены». Расселл не понимает, почему стал 12-м после быстрейшего времени в пятницу
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Майами.

«Если честно, мы несколько озадачены. Мой квалификационный круг был медленнее, чем вчера во второй практике. Ощущения от машины были совершенно другими, у нас были сложности с дельфинированием, мы просто не могли атаковать в каких-либо поворотах.

Очень досадно, ведь потенциал был, мы были быстры, а сегодня резко всё потеряли — я не знаю почему. Если честно, тут некоторая нестабильность.

Мы думали, что выбрали довольно консервативные настройки, чтобы удостовериться, что не будет никакого дельфинирования, но в третьей практике всё было так же плохо, как обычно. Дельфинирование было постоянно между четвёртым и пятым поворотами, так что мы просто не можем атаковать в зонах торможения. В такой ситуации всё это несколько бессмысленно.

Когда мы попадаем в рабочее окно, то машина быстра, но я просто немного расстроен за себя и за команду. Думаю, потенциал есть», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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