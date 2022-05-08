«Мы озадачены». Расселл не понимает, почему стал 12-м после быстрейшего времени в пятницу

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Майами.



«Если честно, мы несколько озадачены. Мой квалификационный круг был медленнее, чем вчера во второй практике. Ощущения от машины были совершенно другими, у нас были сложности с дельфинированием, мы просто не могли атаковать в каких-либо поворотах.



Очень досадно, ведь потенциал был, мы были быстры, а сегодня резко всё потеряли — я не знаю почему. Если честно, тут некоторая нестабильность.



Мы думали, что выбрали довольно консервативные настройки, чтобы удостовериться, что не будет никакого дельфинирования, но в третьей практике всё было так же плохо, как обычно. Дельфинирование было постоянно между четвёртым и пятым поворотами, так что мы просто не можем атаковать в зонах торможения. В такой ситуации всё это несколько бессмысленно.



Когда мы попадаем в рабочее окно, то машина быстра, но я просто немного расстроен за себя и за команду. Думаю, потенциал есть», — приводит слова Расселла Sky Sports.