«Мы озадачены». Расселл не понимает, почему стал 12-м после быстрейшего времени в пятницу

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Майами.
«Если честно, мы несколько озадачены. Мой квалификационный круг был медленнее, чем вчера во второй практике. Ощущения от машины были совершенно другими, у нас были сложности с дельфинированием, мы просто не могли атаковать в каких-либо поворотах.
Очень досадно, ведь потенциал был, мы были быстры, а сегодня резко всё потеряли — я не знаю почему. Если честно, тут некоторая нестабильность.
Мы думали, что выбрали довольно консервативные настройки, чтобы удостовериться, что не будет никакого дельфинирования, но в третьей практике всё было так же плохо, как обычно. Дельфинирование было постоянно между четвёртым и пятым поворотами, так что мы просто не можем атаковать в зонах торможения. В такой ситуации всё это несколько бессмысленно.
Когда мы попадаем в рабочее окно, то машина быстра, но я просто немного расстроен за себя и за команду. Думаю, потенциал есть», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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