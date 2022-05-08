Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: не думаю, что мы движемся вперёд так быстро, как нам хотелось бы

Хэмилтон: не думаю, что мы движемся вперёд так быстро, как нам хотелось бы
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Майами и признал, что пока его команда не может приблизиться к лидерам.

«Квалификация была намного лучше, чем на предыдущих трёх Гран-при, и я благодарен за это и приму такой результат. Мы продолжим отыгрывать отставание, продолжим работать. Все работают очень упорно.

К сожалению, я не думаю, что мы движемся вперёд так быстро, как нам хотелось бы. Отставание похоже на то, что было в начале года. Мы должны продолжать работать, не сдаваться, сохранять концентрацию. В конечном счёте мы доберёмся до цели.

В целом ощущения в этот уик-энд не стали лучше, но сегодня, как только шины попали в более удачное рабочее окно, то ощущения в квалификации стали немного лучше. Каким будет гоночный темп? Не имею представления», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Новость по теме
«Мы озадачены». Расселл не понимает, почему стал 12-м после быстрейшего времени в пятницу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022