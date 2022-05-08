Хэмилтон: не думаю, что мы движемся вперёд так быстро, как нам хотелось бы

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Майами и признал, что пока его команда не может приблизиться к лидерам.



«Квалификация была намного лучше, чем на предыдущих трёх Гран-при, и я благодарен за это и приму такой результат. Мы продолжим отыгрывать отставание, продолжим работать. Все работают очень упорно.



К сожалению, я не думаю, что мы движемся вперёд так быстро, как нам хотелось бы. Отставание похоже на то, что было в начале года. Мы должны продолжать работать, не сдаваться, сохранять концентрацию. В конечном счёте мы доберёмся до цели.



В целом ощущения в этот уик-энд не стали лучше, но сегодня, как только шины попали в более удачное рабочее окно, то ощущения в квалификации стали немного лучше. Каким будет гоночный темп? Не имею представления», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.