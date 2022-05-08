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Вольф: машина всё равно прыгает как кенгуру, пилоты ею недовольны

Вольф: машина всё равно прыгает как кенгуру, пилоты ею недовольны
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не сумела добиться прогресса во время субботней тренировки и квалификации Гран-при Майами. Льюис Хэмилтон занял в квалификации шестое место, Джордж Расселл — 12-е.

«Нет, управление не стало лучше. Думаю, вчерашняя скорость W13 во второй практике была реальной, мы смогли загнать машину в идеальное рабочее окно, а сегодня в третьей практике абсолютно откатились из-за проведённых нами экспериментов.

Потом немного отыгрались, но машина всё равно прыгает как кенгуру, пилоты ею недовольны, и вы можете видеть причину, по которой мы отстаём.

Но падение формы по сравнению с пятницей определённо нам помогло [в понимании проблем]. Некоторые вещи мы понимаем, некоторые нет», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

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