В «Ред Булл» обозначили позицию по возможному подписанию контракта с Фернандо Алонсо
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что его команда не заинтересована в подписании контракта с испанцем Фернандо Алонсо на сезон Формулы-1 2023 года.
«Это что-то новенькое. Нет, мы очень довольны гонщиками, которые у нас есть. Фернандо — отличный пилот, какая-то фантастика, что он всё ещё в Формуле-1, учитывая, что ему уже за сорок. Но он не вписывается в наши планы», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
В нынешнем сезоне «Королевских гонок» Алонсо занимает 15-е место в общем зачёте пилотов. После четырёх Гран-при в его активе два очка. Возглавляет рейтинг гонщик «Феррари» Шарль Леклер – на его счету 86 баллов.
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