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«Это неприемлемо». Сайнс и Окон раскритиковали ФИА после своих аварий на Гран-при Майами

«Это неприемлемо». Сайнс и Окон раскритиковали ФИА после своих аварий на Гран-при Майами
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подверг критике ФИА за то, что федерация не установила барьер Tecpro на 14-м повороте трассы Гран-при Майами, где он и пилот «Альпин» Эстебан Окон попали в аварию в ходе свободных практик.

«Извините, конечно, за критику, но я уже ясно дал понять ФИА, что моя авария не была бы такой серьёзной. После неё я чувствовал небольшую боль в шее. Я сказал, что в том месте нужно поставить барьеры Tecpro. Эстебан тоже попал в аварию, и я уверен, что он со мной солидарен», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

«Определённо было больно. Это был сильный удар, но я буду готов к гонке, а это главное. Мы обсуждали эту ситуацию с Карлосом. Думаю, ФИА следует поставить там барьер Tecpro. Это неприемлемо, и федерация должна прилагать больше усилий для нашей безопасности», — добавил Окон.

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