Льюис Хэмилтон: не могу сказать, что «Мерседес» сделал шаг вперёд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Майами, по итогам которой он показал шестой результат.



«В целом я очень доволен проделанной работой. Я сделал всё, что мог, учитывая, что в моём распоряжении была машина, которая остаётся всё так же сложна в пилотировании. Один из французских журналистов сказал, что я выступаю не так здорово. Но сегодня я проделал чертовски хорошую работу и доволен ею.



На самом деле было неожиданно увидеть, что в финальной тренировке мы так сильно отстали. Поэтому перед квалификацией было некое напряжение. Не могу сказать, что мы сделали шаг вперёд или что-то в этом роде. Нужно продолжать работать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Новость по теме Хэмилтон заявил, что не собирается удалять кольцо из носа, несмотря на требования ФИА