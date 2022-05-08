Льюис Хэмилтон: не могу сказать, что «Мерседес» сделал шаг вперёд
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Майами, по итогам которой он показал шестой результат.
«В целом я очень доволен проделанной работой. Я сделал всё, что мог, учитывая, что в моём распоряжении была машина, которая остаётся всё так же сложна в пилотировании. Один из французских журналистов сказал, что я выступаю не так здорово. Но сегодня я проделал чертовски хорошую работу и доволен ею.
На самом деле было неожиданно увидеть, что в финальной тренировке мы так сильно отстали. Поэтому перед квалификацией было некое напряжение. Не могу сказать, что мы сделали шаг вперёд или что-то в этом роде. Нужно продолжать работать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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