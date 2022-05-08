Макс Ферстаппен: в этом году что-то пошло не так

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил разочарование по поводу текущих технических проблем своей команды, что, по его мнению, может помешать ему защитить титул чемпиона мира. Первую тренировку Гран-при Майами голландец, напомним, завершил досрочно после контакта с отбойником, а во второй на его болиде возникли проблемы с гидравликой.
«Было очень обидно потерять так много времени в пятницу. Конечно, можно многое компенсировать, но в конечном итоге нам просто не хватает ритма и уверенности в машине. Пока нельзя говорить, что мы можем выжать из неё всё. Фактически мы получили данные только в субботу, и, в общем-то, всё вроде неплохо, но могло бы быть лучше, не возникни у нас проблемы в пятницу. В этом году что-то пошло не так. Сейчас трудно сказать, связано ли это с новой машиной», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами:
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