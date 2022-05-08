Льюис Хэмилтон пошутил по поводу своего костюма на Гран-при Майами. Фото

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, пошутив над костюмом, в котором он появился на Гран-при Майами.
«Поверьте мне, я смогу выдержать жару», — написал Хэмилтон, добавив подборку фотографий.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов. Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из «Королевских гонок», однако Льюис позже дал понять, что собирается остаться в чемпионате. В настоящее время британец занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 28 очков.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами:
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