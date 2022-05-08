Леклер рассказал о преимуществе, за счёт которого он ожидает победы «Феррари» в Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил надежду, что преимущества его команды на медленных поворотах будет достаточно, чтобы удержать её впереди всех конкурентов в ходе гонки Гран-при Майами.

«Конечно, борьба может быть очень непростой. Но у нас есть преимущество в этих поворотах, что, надеюсь, лишит их возможности обогнать нас на прямых. Конечно, станет ли этого достаточно, покажет только время. Но опять же скорость нашего болида довольно высока, поэтому мы сосредоточимся на себе и посмотрим, где окажемся по итогам гонки. Мы с Карлосом очень конкурентоспособны, и это здорово для всей команды. Постараемся финишировать на тех же позициях, что и в квалификации», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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