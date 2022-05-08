Льюис Хэмилтон рассказал об отношении к трассе Гран-при Майами

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о трассе Гран-при Майами, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.



«На самом деле мне очень нравится трасса в Майами. Единственное, что могло бы быть лучше, это шикана. А так меня всё устраивает», — написал Хэмилтон.



Напомним, по итогам квалификации Гран-при Майами, которая состоялась вчера, 7 мая, Льюис показал шестой результат. Сегодняшняя гонка начнётся в 22:30 по московскому времени. В настоящее время Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После четырёх Гран-при в активе британца 28 очков.

Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами:

Ранее Хэмилтон пошутил над костюмом, в котором он появился на Гран-при Майами.