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Льюис Хэмилтон рассказал об отношении к трассе Гран-при Майами

Льюис Хэмилтон рассказал об отношении к трассе Гран-при Майами
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о трассе Гран-при Майами, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.

«На самом деле мне очень нравится трасса в Майами. Единственное, что могло бы быть лучше, это шикана. А так меня всё устраивает», — написал Хэмилтон.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Майами, которая состоялась вчера, 7 мая, Льюис показал шестой результат. Сегодняшняя гонка начнётся в 22:30 по московскому времени. В настоящее время Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После четырёх Гран-при в активе британца 28 очков.

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Ранее Хэмилтон пошутил над костюмом, в котором он появился на Гран-при Майами.

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