Вольф: наша концепция имеет потенциал для того, чтобы мы могли бороться за высокие места

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф считает, что сильные результаты немецкой команды в пятничной практике в Майами продемонстрировали потенциал конструкции болида без боковой подножки.

«Мы считаем, что наша концепция имеет потенциал для того, чтобы мы могли бороться за самые высокие места. Вместе с тем эта концепция очень чувствительная. Когда болид в рабочем окне, то он работает очень хорошо, но попасть в это окно очень трудно, потому что днище подвергается намного большим нагрузкам, чем на всех остальных машинах. Но мы всё ещё верим в это направление и в то, что оно верное.

Наступает момент, когда мы должны решить, что мы будем делать в следующем году. Это не работает, как в старые времена, когда мы списывали один сезон, чтобы сосредоточиться на следующем, потому что сейчас речь идёт о другом регламенте.

В пятницу мы получили представление о нашей производительности… Главное было, опять же, справиться с дельфинированием. Всё шло хорошо, а потом мы попробовали кое-что изменить, что не показалось нам серьёзным, и это плохо сказалось на машине. Мы вернулись назад, и, в конце концов, в квалификации гонщики снова страдали от этой проблемы», — приводит слова Вольфа Racingnews365.