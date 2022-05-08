Вольф: наша концепция имеет потенциал для того, чтобы мы могли бороться за высокие места

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф считает, что сильные результаты немецкой команды в пятничной практике в Майами продемонстрировали потенциал конструкции болида без боковой подножки.
«Мы считаем, что наша концепция имеет потенциал для того, чтобы мы могли бороться за самые высокие места. Вместе с тем эта концепция очень чувствительная. Когда болид в рабочем окне, то он работает очень хорошо, но попасть в это окно очень трудно, потому что днище подвергается намного большим нагрузкам, чем на всех остальных машинах. Но мы всё ещё верим в это направление и в то, что оно верное.
Наступает момент, когда мы должны решить, что мы будем делать в следующем году. Это не работает, как в старые времена, когда мы списывали один сезон, чтобы сосредоточиться на следующем, потому что сейчас речь идёт о другом регламенте.
В пятницу мы получили представление о нашей производительности… Главное было, опять же, справиться с дельфинированием. Всё шло хорошо, а потом мы попробовали кое-что изменить, что не показалось нам серьёзным, и это плохо сказалось на машине. Мы вернулись назад, и, в конце концов, в квалификации гонщики снова страдали от этой проблемы», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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