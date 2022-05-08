Уборочная машина повредила трассу в Майами

Уборочная машина, которая использовалась для очистки трассы Международного автодрома Майами, повредила её поверхность в двух местах. Об этом сообщил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

Перед началом тренировок Формулы-1 в пятницу на трассе был проведён ремонт в седьмом и 17-м поворотах.

«К сожалению, по иронии судьбы уборочная машина, которая использовалась для очистки трассы, пролила на поверхность гидравлическую жидкость, которая повредила битум. Это произошло только в двух местах, так что это очень специфическая проблема, над которой мы работаем», — приводит слова Брауна RaceFans.

Напомним, гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 8 мая, в 22:30 мск. В результате квалификации поул-позишен взял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который лидирует в общем зачёте. Со второго места будет стартовать его напарник Карлос Сайнс.