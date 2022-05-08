Хэмилтон: я проделал чертовски хорошую работу во время квалификации Гран-при Майами

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу квалификации Гран-при Майами.

«В целом я очень доволен работой, которую проделал во время квалификации. Сделал всё, что мог, с машиной, которая у меня есть, а управлять таким болидом очень трудно. Один из французских журналистов сказал, что я выступаю не очень хорошо, но я проделал чертовски хорошую работу и доволен собою», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Майами, которая состоялась вчера, 7 мая, Льюис показал шестой результат. Сегодняшняя гонка начнётся в 22:30 мск. В настоящее время Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После четырёх Гран-при в активе британца 28 очков.