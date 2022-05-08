Ральф Шумахер высказался по поводу отказа Хэмилтона убрать украшения с тела во время гонок

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу отказа пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона соблюдать запрет на ношение украшений во время гонок.

«Если честно, я считаю всё это немного ребячеством. На самом деле гонщики должны быть «за», потому что речь идёт о безопасности. Гонщики, выступающие в Формуле-3 и Формуле-4, должны знать, что пилоты высшего эшелона придерживаются этого. И прежде всего это касается их собственной безопасности, так что это просто смешно, что такие опытные люди, которые видели так много аварий, смеются над этим», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Майами, которая состоялась вчера, 7 мая, Льюис показал шестой результат. Сегодняшняя гонка начнётся в 22:30 мск. В настоящее время Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После четырёх Гран-при в активе британца 28 очков.