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Оба гонщика «Астон Мартин» стартовали на ГП Майами с пит-лейна

Оба гонщика «Астон Мартин» стартовали на ГП Майами с пит-лейна
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Пилоты «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Себастьян Феттель были вынуждены стартовать на Гран-при Майами с пит-лейна из-за проблемы с температурой топлива.

«У нас есть проблема с температурой топлива на обоих автомобилях, над которой команда сейчас работает. Более подробная информация будет предоставлена позже», — говорилось в заявлении команды перед началом гонки.

Напомним, в результате квалификации поул-позишен взял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который лидирует в общем зачёте. Со второго места стартовал его напарник Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28.796.
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.190.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.195.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.240.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0.679.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.829.
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.894.
8. Ландо Норрис («Макларен») +0.954.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.136.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.880.

Не вышли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.30.160.
12. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.30.173.
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.30.214.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30.310.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.30.423.

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30.975.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.31.020.
18. Алекс Албон («Уильямс) — 1.31.266.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31.325.
Эстебан Окон («Альпин») — не участвовал.

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