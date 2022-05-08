Оба гонщика «Астон Мартин» стартовали на ГП Майами с пит-лейна

Пилоты «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Себастьян Феттель были вынуждены стартовать на Гран-при Майами с пит-лейна из-за проблемы с температурой топлива.

«У нас есть проблема с температурой топлива на обоих автомобилях, над которой команда сейчас работает. Более подробная информация будет предоставлена позже», — говорилось в заявлении команды перед началом гонки.

Напомним, в результате квалификации поул-позишен взял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который лидирует в общем зачёте. Со второго места стартовал его напарник Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28.796.

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.190.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.195.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.240.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0.679.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.829.

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.894.

8. Ландо Норрис («Макларен») +0.954.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.136.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.880.

Не вышли в третий сегмент:



11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.30.160.

12. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.30.173.

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.30.214.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30.310.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.30.423.



Не вышли во второй сегмент:



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30.975.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.31.020.

18. Алекс Албон («Уильямс) — 1.31.266.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31.325.

Эстебан Окон («Альпин») — не участвовал.