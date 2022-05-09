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«Думал, что обгоню Макса». Леклер высказался о втором месте на Гран-при Майами

«Думал, что обгоню Макса». Леклер высказался о втором месте на Гран-при Майами
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место на Гран-при Майами. Напомним, победу одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Это была очень трудная гонка с физической точки зрения. В первом отрезке мы испытывали трудности на «медиуме», и нас обогнали. Это немного усложнило нашу гонку с того момента. На «харде» мы были очень конкурентоспособны, и ближе к концу я думал, что в какой-то момент смогу обогнать Макса, но сегодня у них было преимущество в темпе.

Нам нужно продолжать наступать. Модернизация болида будет важна, и я надеюсь, что теперь мы сможем сделать шаг вперёд со следующей гонки. Это было захватывающее начало сезона, и это то, к чему мы и стремились изначально», — сказал Леклер после гонки.

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