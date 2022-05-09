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«Мы сохраняли напряжение до самого конца». Ферстаппен прокомментировал победу на ГП Майами

«Мы сохраняли напряжение до самого конца». Ферстаппен прокомментировал победу на ГП Майами
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при Майами.

«Это был невероятный Гран-при. Физически было очень непросто, но я думаю, что мы сохраняли напряжение до самого конца. Я невероятно счастлив победе здесь, в Майами, это было замечательное воскресенье для нас», — сказал Ферстаппен после гонки.

Формула-1. Гран-при Майами.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.
5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.
8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.
10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.902.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.
14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.
Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

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